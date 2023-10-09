نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحه..تعرف على تفاصيل مسلسل أوراق التوت لشريف سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد قناة CBC لعرض أولى حلقات أوراق التوت قريبا حيث روجّت له عبر منصاتها على السوشيال ميديا من خلال مقطع دعائي يكشف عن الإطار العام الذي تدور من خلاله أحداث المسلسل، المقرر عرض أولى حلقاته يوم السبت 14 أكتوبر من الشهر الجاري.

أحداث المسلسل



تدور أحداث العمل من خلال مجموعة من الأشخاص يجمعهم الفن في العمل والدراسة، وتتصاعد الأحداث في ظل الفوارق الاجتماعية والثقافية، كما يتطرق إلى كثير من المشكلات والقضايا التي تهم المجتمع بوجه عام.

من هم أبطال مسلسل “ورق التوت”؟

يذكر أن مسلسل "ورق التوت" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، أسماء جلال، ويوسف الأسدي، وسلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.



شريف سلامة يتعاون مع أحمد السقا في مسلسل العودة





من ناحية أخرى، يواصل الفنان شريف سلامة تصوير مسلسل "العودة " مع النجم أحمد السقا من إنتاج أورما استديوز، ومن إخراج أحمد حسن، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

أحداث مسلسل العودة





يناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

من هم نجوم مسلسل “العودة”؟





مسلسل " العودة " من إنتاج شركة أروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى وهو مكون من 30 حلقة، بطولة أحمد السقا، شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد وإلى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعي.

ما هي آخر أعمال شريف سلامة؟





شارك الفنان شريف سلامة مؤخرًا في شهر رمضان الماضى بمسلسل "كامل العدد" المكون من 15 حلقة بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم: دينا الشربينى، اسعاد يونس، اية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشيرجى، مصطفى درويش، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، باسم موريس وعدد من الأطفال، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي