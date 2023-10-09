انت الأن تتابع خبر بفستان أسود فوق الركبة.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة مي عمر الترند، على محرك البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها بإطلالة مميزة كعادتها، تضمنت فستانًا أنيقًا باللون الأسود الملكي، ومزين بذيل من الريش، برفقة زوجها المخرج محمد سامي، وخطفت الإطلالة متابعيهم.

إطلالة مي عمر بفستان أسود قصير

وتحرص الفنانة مي عمر دائمًا، لمشاركة أحدث إطلالاتها المفعمة بالأنوثة والأناقة مع متابعيها، مما يثير اهتمامهم بها، إذ تتميز عمر بأناقتها في اختيارها الملابس والفساتين، التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، وتتبع في العادة الإطلالات البسيطة، التي تجمع بين النعومة والأناقة في آن واحد.

وفيما يتعلق بالماكياج، تعتمد مي عمر لمسات بسيطة من الألوان الهادئة، وتترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، مما يزيد من جمالها الطبيعي.

عيد زواج مي عمر ومحمد سامي

شاركت الفنانة مي عمر صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صور تجمعها بزوجها المخرج محمد سامي، وعبرت عن سعادتها بالذكرى السنوية لزواجهما، بينما نشر محمد سامي صورة لزوجته وعبر عن حبه لها في تعليقه.

وجدير بالذكر عادت مي عمر للسينما بمشاركتها في فيلم هارلي، الذي عرض في السينمات بعيد الفطر الماضي، والفيلم بطولة محمد رمضان، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

آخر أعمال مي عمر السينمائية

حاليًا، تشارك مى عمر في تصوير مسلسل “نعمة الأفوكاتو” مع زوجها المخرج محمد سامى. يتألف المسلسل من 15 حلقة، وتقوم مى بدور محامية تُدعى نعمة أبو علب، وهي شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة في مجال الدراما.