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سويرس يكشف عن مفاجأة هائله حول النجم عادل إمام... سرٌ لا يخطر على بال أحد يُكشف بكل جرأة!

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الرياض - روايدا بن عباس - كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن حالة صحة الفنان الكبير عادل إمام. وفي تصريحات تلفزيونية، قال ساويرس: "عادل إمام قد تقدم في العمر، ولكنه يتمتع بصحة جيدة جداً ويضحك ويمزح". وأشار إلى أن حالته الصحية مستقرة.
وأضاف ساويرس: "قمنا بتكريمه في مهرجان الجونة السينمائي في وقت سابق، وكانت هذه من الأشياء التي أسعدتني. إنها ذكرى جميلة يحب الشخص أن يستعيدها ويستمتع بها"

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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