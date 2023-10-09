انت الان تتابع خبر الفنانة إيمان العاصي تفجر مفاجئة مدوية حتتحاسب عليها..هذا الأمير العربي الشهير حاول يتحرش وبعدها بكم يوم عرض عليا الزواج!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة إيمان العاصي عن تلقيها عروض زواج من أمراء سعوديين وغير سعوديين، حيث ردت على هذا السؤال قائلة: "عندك وقت نعد".

وأضافت: "تلقيت عروض زواج كثيرة خلال الأيام الماضية من السعودية وكان آخرها منذ أيام، حيث أكد أحد الأمراء أنه سيتزوجني يومًا ما".وأوضحت إيمان العاصي أنها تخشى من الزواج، وأن مواصفات زوجها أن يكون صادقًا ومثقفًا وجديًا وحنونًا.

وقالت إيمان العاصي في لقاءها، إنها ليست جاهزة للزواج مرة أخرى، لكنها تريد صديقًا يؤنسها الوحدة، وصرحت: "عايزة صديق.. يعني مش الجوز على قد ما عايزة بتقولوها انت على لبناني رفيق".

وحول وقوعها في الحب، قالت إيمان العاصي، إنها أحبت مرتين بعد طلاقها، مشيرة إلى أنها رفضت الزواج من الشخص الأول بسبب ابنتها رغم أنه كان به مواصفات تحبها، لكنها رأت أنهما غير مناسبين، أما الثاني فرفضته لأنه كذاب.وتحدثت إيمان العاصي عن تعرضها للتحرش، وروت تفاصيل تلك الحادثة، وأكدت أنها لن تسكت عن مثل هذه الأمور وستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

كشفت إيمان العاصي خلال لقاء عن تعرضها للتحرش من قبل أمير سعودي وجارها عندما كانت طفلة صغيرة. ورغم مرور سنوات على الواقعة، لا تزال تتذكرها وتتذكر اسم الشخص.

وقد قررت عدم ذكر اسم الأمير حفاظًا على حياتها، لكنها كشفت عن هوية الشخص الآخر، وهو عامل صيانة كان يعمل في منزلها. وقد تركتها والدتها معه لبضع دقائق لشراء بعض الأشياء، حيث كانوا يعتبرونه غير مشبوه وهي تناديه "عمو".فجأة، انقطع التيار الكهربائي، وجلس الشخص على كرسي في المنزل وجذبها نحوه وحاول والاعتداء عليها جسديًا. وعلى الرغم من أنها لم تذكر تفاصيل أخرى، وصفت الحادثة بأنها "شيء مقرف".شعرت إيمان العاصي بالخوف الشديد وتمنت أن تعود والدتها بسرعة. وفجأة، دخلت والدتها الغرفة ورفضت أن تخبر أي شخص بما حدث لها

لقد كشفت إيمان العاصي عن تجربتها المؤلمة للتحرش في صغرها. وعلى الرغم من مرور الوقت، لا تزال تحمل هذه الذكريات وتعاني من آثارها. وتأمل أن يتم توعية الناس بأهمية حماية الأطفال من الاعتداءات وتوفير بيئة آمنة لهم.

غريبة وغير متوقعة، هذه هي الأسباب التي يختار مارك إخفاء صور أطفاله على إنستجرام. ربما لا يخطر على البال أن هناك أسباباً محددة لهذا القرار، ولكنها تعكس رغبة مارك في حماية خصوصية أطفاله وعدم تعريضهم للأضواء الساطعة للشهرة.

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أما خبر عدم قدرة كريستيانو على العودة إلى السعودية بسبب صور جورجينا الجديدة، فهو أمر يثير الجدل. حيث قامت جورجينا بخلع كل شيء وظهرت في صورة تشبه يوم ولادتها. وهذا الأمر قد يعرقل عودة كريستيانو إلى السعودية بسبب القيم والتقاليد الاجتماعية المتبعة هناك