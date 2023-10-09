انت الان تتابع خبر دانه جبر تطل على الجمهور لأول مرة بعد فضيحتها وتسريب فيديوهاتها الخادشه... ما ظهرت تفعله صدم الجميع وجعلهم يشتمونها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادت الفنانة السورية دانا جبر إلى نشر صورها عبر حسابها الرسمي على انستجرام بعد غياب طويل بسبب أزمة تسريب الفيديوهات الفاضحة. ونشرت دانا صورتين لها وهي تجلس في سيارتها مرتدية توب أسود مكشوف الصدر، وقد قامت بتغطية صدرها بشعرها المنسدل. حرصت دانا أيضًا على إغلاق خاصية التعليقات خوفًا من أي كلام سلبي يمكن أن يوجه لها.

علقت دانا على الصورة قائلة "قُبلة الشمس". ومنذ تسريب الفيديوهات، اقتصرت دانا على نشر بوسترات أعمالها الفنية فقط وتجنبت نشر صورها الشخصية.

تصدرت دانا جبر العناوين قبل عام بسبب تسريب صورها الخاصة من قبل شخص مجهول قد سرق هاتفها. وأكدت دانا أنها لن تصمت وستتخذ الإجراءات القانونية ضد من قام بتسريب صورها، مشيرة إلى أن معظمها مفبرك ومعدل بواسطة برنامج الفوتوشوب.

وقد هدد الشخص المجهول الذي نشر الصور المسربة لدانا بنشر مقاطع فيديو فاضحة لها. وشن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع دانا جبر بعد تعرضها للابتزاز، ودعوا إلى مكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني ووضع حد لها.

تذكرنا دانا جبر، التي تنتمي إلى عائلة فنية، بأصولها الجميلة وطموحها اللافت. فهي ابنة شقيقة الفنانين الشهيرين مرح وليلى جبر، وتحمل في داخلها موهبة فنية رائعة ترثها عن جدها الفنان الكبير محمود جبر.

بدأت دانا رحلتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت تشارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية. ومع مرور الوقت، تطورت موهبتها وأصبحت واحدة من أبرز الوجوه الشابة في عالم التمثيل في العالم العربي.

ولكن ليس فقط الموهبة الفنية هي ما يميز دانا، بل أيضًا شخصيتها القوية والمستقلة. فقد تزوجت في سن الثامنة عشرة، وعلى الرغم من أن هذا الزواج لم يستمر طويلا وانتهى بالطلاق، إلا أنها استطاعت أن تتعامل مع هذه التجربة بكل نضج وقوة.

تظهر دانا جبر دائمًا بمظهر أنيق وجذاب، وتتمتع بشعبية كبيرة بين الجمهور. وتعتبر قدوة للكثيرين، خاصة الشباب الذين يتطلعون إلى تحقيق أحلامهم ومواجهة التحديات بكل شجاعة وثقة.

بالإضافة إلى عملها في مجال التمثيل، تهتم دانا بالعمل الاجتماعي وتسعى جاهدة للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المحتاجين. وتعتبر هذه الجانب الإنساني من شخصيتها أحد الأسباب التي تجعلها محبوبة ومحترمة من قبل الجميع.

في النهاية، يمكن القول أن دانا جبر هي فنانة متعددة المواهب وشخصية ملهمة. فهي تعكس براعة وإبداع الأجيال الجديدة من الفنانين، وتحمل في داخلها الشغف والتصميم لتحقيق النجاح في عالم الفن والإنسانية.