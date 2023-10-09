انت الأن تتابع خبر كريم عبد العزيز المفروض يكون ميت.. تفاصيل إصابته بـ9 جلطات في الرئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان كريم عبد العزيز عن أصعب الأزمات الصحية والتي تعد من أصعب المواقف التي مرت به خلال حياته، والتي كادت أن تُنهي حياته دون أن يدري عنها أي شيء، و اكتشافه بالصدفة عن وجود عدة جلطات في رئته، وقد أخبره الأطباء عن موته المؤكد ودهشتهم من وجوده على قيد الحياة.

مرض كريم عبدالعزيز

أوضح الفنان كريم عبدالعزيز خلال لقاءه ببرنامج”sold out” الذي يعرض على منصةwatch it مع الإعلامي محمود سعد عن أصعب لحظات حياته عندما علم بمرضه المفاجئ، وقال أنه عندما سافر لانجلترا لإجراء والدته عمليه هناك شعر ببعض التعب ووجع في صدره فأجرى بعض الفحوصات وتفاجأ باتصال زوجته لأخبره بالذهاب فورًا إلى المستشفى.وأضاف، خلال الحلقة، أن ذلك جاء بناء على طلب من الأطباء وتفاجأ عند ذهابه أنهم بانتظاره واندهاشهم بأنه مازال قادرًا على الصمود بكل هذه الجلطات،وأعلموه حينها أنه مصاب بـ9جلطات بالرئة، موضحا أن عمره حينها كان 36 عام، وكاشفًا أن الطبيبة أخبرته بما يلي:” دخلت الأوضة مع الدكتورة وقالتلي أنا أسفة لكن دا الطب ولازم أقولك ” إنت هتموت”.

مسلسلات كريم عبد العزيز

قدم كريم عبد العزيز العديد من الأعمال الدرامية التيلفزيوينة والتي منها، “الاختيار”، والذي شارك به مع أحمد عز وأحمد السقا وماجد الكدواني، وعدد من النجوم ومن إخراج بيتر ميمي، كما قدم مسلسل “الزيبق” و”وش تاني”، “الهروب” وشارك في مسلسل “الجماعة”، و”تامر وشوقية”.