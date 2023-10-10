انت الان تتابع خبر ريهام سعيد تصعق الجميع وتمارس هذا الشيء الدنيء مع عشيقها دون حياء ... وقناة شمس تتخذ إجراء صارم بحقها . والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، متابعيها، بقرار انسحابها من قناة “شمس”، وترك برنامجها “صبايا الشمس” الذي تقدمه عبره.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على “فيسبوك“: ” أنا بعلن انسحابي من قناة الشمس لظروف شخصية”.

6 ساعات!

وتابعت: “عايزة أقول إني اشتغلت مع أكتر ناس محترمة في الدنيا.. وبتمنى التوفيق للجميع”.

لكن ما لبثت ريهام أن تراجعت عن قرار مغادرتها بعد 6 ساعات فقط.

ريهام سعيد

اعتزال جديد للإعلامية المصرية

وكشفت ريهام سعيد في تصريحات صحفية أنها أخذت القرار بسبب نجلها الصغير الذي يحتاج كل ما لديها من وقت لتخصصه له.وأشارت ريهام إلى أنها اجبرت على العودة والتراجع عن قرار مغادرة القناة من قبل القائمين على البرنامج وإدارة القناة. وذلك حفاظا على ما حققه صبايا الشمس من نجاح.

ريهام سعيد

نفت ريهام طردها من القناة

صبايا الشمس

الجدير بالذكر أن برنامج “صبايا الشمس”، يعد عودة قوية لريهام بعد أزماتها التي انتهت بإعلان اعتزال الإعلام بعد انتهاء برنامج “صبايا الخير” بعد حلقة اليوتيوبر “أم نور”.

و تقدم ريهام برنامج صبايا الشمس على فضائية الشمس بمعدل 3 حلقات أسبوعيا في الـ9 مساء