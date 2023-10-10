كيف دعم أحمد فهمي القضية الفلسطينية أثناء تكريمه بالجامعة الأمريكية؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم أحمد فهمي، على دعم وتوجيه رسالة إلى الشعب الفلسطيني أثناء تكريمه عن أحدث مسلسلاته "سفاح الجيزة" في الجامعة الأمريكية.

وشارك جمهوره مقطع من الفيديو خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "عايزين ندعم أهلنا وإخواتنا في فلسطين بالإمكانيات المتاحة لنا، وأقلهم وآخرهم الدعاء".

أحمد فهمي يعرب عن سعادته لهذا السبب!



وأضاف: "مبسوط جدًا بتكريم طلاب الجامعة الامريكية عن مسلسل سفاح الجيزة، ودايمًا كل الدعم في اي مناسبة واي مكان لاخوانا أهلنا في فلسطين".



وفورا نال الفيديو على إعجاب الكثير من الجمهور ونجوم الوسط الفني مؤيدين دعمهم للقضية الفلسطينية.

أبطال مسلسل" سفاح الجيزة "

مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب، وقد تصدر المسلسل الترند فور نزوله، وحاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



آخر أعمال أحمد فهمي السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد فهمي فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

والفيلم يضم عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.