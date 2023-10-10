رامي صبري يدعم القضية الفلسطينية بهذه الطريقة

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان رامي صبري، عن دعمه القضية الفلسطينية، من خلال إصدار أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "القضية مكملة"، وعبر رامي بكل حزن وأسى عن مشاهد الاحتلال، وعن دفاعه عن فلسطين.



والاغنية من كلمات تامر حسين، الحان وغناء رامي صبري، رؤية فنية جلال حمدا وي، رامي صبري.

لماذا تم تأجيل حفل رامي صبري بالأردن



وعلى جانب آخر، أعلن الفنان رامي صبري عن تأجيل حفله في الأردن الذي كان من المقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث شارك "صبري" بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وأرفق بتعليقًا قائلا ": تعلن الشركة تأجيل حفل الفنان رامي صبري، والذي كان من المقرر تاريخها يوم 20/10 المقبل في أرض المعارض، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وسوف يتم استرداد مبالغ التذاكر.

آخر أعمال الفنان رامي صبري



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان رامي صبري أغنية

"ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، توزيع أحمد خليل وكريم شيندي.



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:

يا ملك الفرفشة والروقان والنعنشة

قبلك دنيتي كانت صورة منغمشة

عمايلك مدهشة معششة في قلبي، أعمل إيه؟

يا ملك الفرفشة والروقان والنعنشة

قبلك دنيتي كانت صورة منغمشة

عمايلك مدهشة معششة في قلبي، أعمل إيه؟

تضحكلي الضحكة أروق وأصفى، تعدل مزاجي قوام

أنت اخترعت إزاي وصفة بتجمل الأيام؟

يا خاطفني حتة دين خطفة، يا أبو أحلى كلام

يا ملك الفرفشة والروقان والنعنشة

قبلك دنيتي كانت صورة منغمشة

عمايلك مدهشة معششة في قلبي، أعمل إيه؟

يا ملك الفرفشة والروقان والنعنشة

قبلك دنيتي كانت صورة منغمشة

عمايلك مدهشة معششة في قلبي، أعمل إيه؟

أنت اللي وجودك يبسطنا، ده كلام خلاص معروف

أنت مهنينا، مسيطنا وخرجت عالمألوف

خليتنا في السما عليتنا، اتفضل شوف

يا ملك الفرفشة والروقان والنعنشة

قبلك دنيتي كانت صورة منغمشة

عمايلك مدهشة معششة في قلبي، أعمل إيه؟

يا ملك الفرفشة والروقان والنعنشة

قبلك دنيتي كانت صورة منغمشة

عمايلك مدهشة معششة في قلبي، أعمل إيه؟

