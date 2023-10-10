انت الأن تتابع خبر إنجي خوري في ظهور مفاجئ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت إنجي خوري أول فيديو لها بعد ارتداء الحجاب، وأطلّت بملامح مختلفة، بعد أن كانت تتفاخر بالقول: "فيني أعمل اللي بدي إياه"

وتصدر إسم الشابة السورية إنجي خوري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى محركات البحث (جوجل) بعد انتشار مقطع فيديو جديد لها.

وفي التفاصيل تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لإنجي خوري ظهرت فيه برفقة طبيب تجميل يدعى أحمد الحلبي في تركيا، والذي بارك لها هذه الخطوة.

هذا وقد خرج الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي عن صمته، بعد الجدل الذي أُثير في الآونة الأخيرة، إثر ادعاء الشابة السورية إنجي خوري، بأنها حامل منه، وبأنه تخلى عنها وعن الطفل، وردّ النابلسي وقتها خلال منشور له عبر فيسبوك جاء فيه: "لحظة الوقوف أمام رب العالمين هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي رب العالمين...وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيدًا عن رب العالمين وقام بنشر كل شيء يُغضب رب العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم...وعادة لا أحب أن أردّ على الإشاعات والتي يجب علينا جميعا ألا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس وهذه المرة سيكون ردّي الأول والأخير على هذه الشائعات بأنها ليست صحيحة."

وسبق أن اتهمت خوري الفنان آدم باختطافها وتعذيبها وقد نفى الأخير تلك الاتهامات.

واسمها الحقيقي نجوى خليق الله، ولدت لأب لبناني وأم سورية وتحمل الجنسيتين السورية واللبنانية. وسبق أن تم ترحيلها من دولة الإمارات المتحدة من إمارة دبي إلى سوريا. وظهرت مؤخرا بصور صادمة تُظهر تعرضها للضرب والتعذيب.