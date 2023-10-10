تعرف على أغنى 10 فنانين في الوطن العربي وأشدهم فقراً رغم شهرتهم والفن الذي لاينسى !

الرياض - محمد الاطلسي - حقق عدد من الفنانين العرب نجاحات كبيرة، جعلتهم رقماً صعباً في الساحة الفنية، وساهم نجاحهم وشهرتهم بتصدر قائمة أكثر الفنانين ثراءاً في العالم العربي بثروات تقدر بالملايين، فمنهم من جمع ثروته على إمتداد مسيرته الفنية، ومنهم من جمعها بفترة زمنية قصيرة.

وسنذكر في هذا المقال قائمة بأغنى 10 فنانين عرب وأكثر الفنانين فقرا في الوطن العربي.

1- عادل إمام

تقدر ثروة الفنان عادل إمام والتي جمعها من التمثيل بـ 100 مليون دولار، ويعتبر الزعيم عادل إمام أشهر ممثل في مصر والوطن العربي، وحصد عدة جوائز عالمية، فقد شارك الزعيم في أكثر من 114 فيلم و 10 مسرحيات.

2 – صابر الرباعي

تقدر ثروة أمير الطرب العربي صابر الرباعي بحوالي 76 مليون دولار، ونفذ عدداً من المشاريع الإنسانية، جعلته سفيراً للنوايا الحسنة في بلاد المغرب العربي سنة 2015، بإختيار من اليونيسيف.

3 – هيفاء وهبي

برغم مسيرتها الفنية القصيرة، تمتلك الفنانة هيفاء وهبي ثروة تقدر بـ 57 مليون دولار، حيث قدمت 6 ألبومات ودور البطولة في 3 أفلام و 3 مسلسلات.

4 – أحلام

تعتبر الفنانة أحلام الإماراتية من أغنى الفنانات في الخليج، وتحتل المرتبة الرابعة عربياً بثروة قيمتها 50 مليون دولار، حيث تمتلك أحلام 49% من أسهم شركات الطيران في الخليج، ومجوهرات وفلل وقصور فخمة وطائرة خاصة.

5 – عمرو دياب

تقدر ثروة الفنان عمرو دياب بـ45 مليون دولار، بزيادة 3 ملايين عن العام 2019، وبدأ عمرو دياب مشواره الفني عام 1983، ويمتلك 50 ألبوم، وتم ترجمة أغانية لأكثر من 20 لغة حول العالم، محققاً مبيعات هائلة.

6 – إليسا

بلغت ثروة الفنانة اليسا 41 مليون دولار، اذ تعتبر واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً في الشرق الأوسط، حيث باعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية.

7 – نانسي عجرم

تقدر ثروة الفنانة نانسي عجرم 38 مليون دولار، والتي جمعتها خلال مسيرتها الفنية في الغناء، حيث حققت البوماتها نجاحاً كبيراً جعلتها رقم صعب في عالم الفن.

8 – السيدة فيروز

تبلغ ثروة السيدة فيروز 36 مليون دولار، والتي بدأت الغناء عام 1940، وتمتلك 800 أغنية حتى اليوم.

9 – نجوى كرم

تقدر ثروة شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم 34 مليون دولار، أطلقت أول ألبوم لها في عام 1989، وتعتبر من أكثر الفنانات جماهيرية في الوطن العربي.

10 – هاني شاكر

تبلغ ثروة أمير الغناء العربي الفنان المصري هاني شاكر 32 مليون دولار، والتي جمعها خلال مسيرته الفنية على مدار 40 عاماً ، مع حوالي 600 أغنية.

رغم زخم مسيرتهم الفنية والشهرة الواسعة التي حصدوها، عانى الكثير من الفنانين الكبار من الفقر والحرمان، خاصة بعد أفول نجمهم وإعتزالهم، فمنهم من عاش آخر أيامه على المساعدات، ومنهم من باع كل ما يملك ليؤمن ثمن علاجه، وسنذكر في هذا المقال مجموعة من الفنانين الذين انتهت حياتهم بالفقر المدقع.

يونس شلبي -

يعتبر الفنان الراحل يونس شلبي من أعمدة الفن في مصر ، حيث قدم ادواراً رسخت في ذاكرة المشاهد العربي والتي تزيد عن 90 عملاً، ورغم ذلك توفي عام 2007 بعد صراع طويل مع المرض، وبسبب الفقر الذي كان يعاني منه هو وأسرته، أضطرت زوجته لمطالبة الحكومة بالتكفل بعلاجه بعدما باعت الأسرة كل أملاكها لتسديد نفقة العلاج.

- إسماعيل يس

عاش الفنان اسماعيل يس بفقر مدقع، وأغرقته الديون حتى اضطر لبيع عمارة كان يملكها لسداد قروضه، وتوفي "أبو ضحكة جنان" إثر أزمة قلبية عام 1972.

- تحية كاريوكا

رغم الشهرة الساطعة التي تمتعت بها الفنانة تحية كاريوكا، لكنها عانت من فقر مدقع بعد أفول نجمها، حيث اضطر الفنانين سمير صبري وفاتن حمامة للإنفاق عليها، وشراء شقة لها، وذلك بعدما انتقلت للعيش في منزل سيدة لا تعرفها لعدم إمتلاكها أموال وسكن، حتى توفيت الفنانة تحية كاريوكا عن عمر ناهز الثمانين عام 1999.

- رياض القصبجي

رغم حياة الشهرة التي عاشها الفنان رياض القصبجي في اوج عطاءه الفني، لكن انتهت حياته بالفقر، فلم تجد عائلته المال لتأمين نفقات علاجه وجنازته ودفنه لولا تدخل أحد المنتجين..

- فاطمة رشدي

عاشت الفنانة فاطمة رشدي أواخر أيامها في أحد الفنادق الشعبية في القاهرة، حتى تدخل الفنان فريد شوقي لدى المسؤولين للتكفل بعلاجها وتوفير مسكن لها، حيث لم تكن تمتلك ثمن علاجها، وتوفيت الممثلة المصرية سنة 1996 عن عمر ناهز 87 سنة.