في ذكرى عيد ميلاد الكينج محمد منير .. تعرف على ابرز محطات مشواره الفني

الرياض - محمد الاطلسي - يوافق اليوم الكينج محمد منير عيد ميلاده الـ 69، استطاع التربع على عرش الموسيقى وصنع لنفسه شكلًا ولونًا مختلفًا، جعله له قاعدة جماهيرية في الوطن العربي .

ولد منير في مثل هذا اليوم عام 1954، في قرية منشية النوبة بـ أسوان، واسمه كاملًا هو محمد منير أبا زيد جبريل.

محمد منير والغناء

تعد أغنية “الليلة يا سمرا” هي الأغنية التى أدخلت محمد منير إلى قائمة الـBBC لأفضل 50 أغنية أفريقية فى القرن العشرين، كما حصد عليها الكثير من الجوائز العالمية، من أبرزها جائزة السلام من قناه CNN عن ألبومه “الأرض والسلام” والجائزة الماسية من “باما أووردز” ، بجانب الجائزة البلاتينية لـ أفضل مطرب مصرى وعربى ولمشاركته مع الفنان الألمانى “عادل الطويل” وحصل على جائزة شركة يونيفرسال العالمية، بعد أن وزعت الأسطوانة التى تضم أغنية “تحت الـياسمينا” 700 ألف نسخة محققة أعلى نسبة توزيع فى ألمانيا.

محمد منير في السينما

وأما في السينما، شارك منير في 16 فيلماً سينمائياً، منها “حدوتة مصرية” و”المصير”، بالإضافة إلى مشاركته بصوته في 17 مسلسلاً درامياً وأصدر لهم ألبومين غنائيين، هما “مقدرش” في 1988، و”حبيبتى” في 1998، وكان مسلسل “المغني” الذي قدمه في شهر رمضان 2016 آخر مسلسلاته ليبلغ رصيده منها 3 فقط.