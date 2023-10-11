انت الأن تتابع خبر سوزان نجم الدين تطرح أغنية سلام غزة الأبطال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعادت الفنانة السورية سوزان نجم الدين طرح أغنية "سلام غزة الأبطال" على طريقة الفيديو كليب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي الأغنية التي غنتها عام 2009 مع نجوم الدراما السورية لتعيد إصدارها بالتزامن مع الأحداث الجارية في عملية طوفان الأقصى، والتي تتصدر المشهد العربي والعالمي في الآونة الأخيرة.



وعبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام نشرت نجم الدين فيديو الأغنية، وقالت: "صباح العزة والكرامة، صباح أبطال فلسطين، صباح فجر مجيد وتاريخ جديد".

وتتمحور كلمات الأغنية التي كتبتها والدة سوزان نجم الدين الشاعرة القديرة "دولة عباس"، حول الشجاعة الكبيرة لدى الفلسطينيين، حيث وصفتهم بالأبطال والشجعان، مؤكدة على أن سوريا وفلسطين بلد واحد لا يتجزآن عن بعضهما البعض.



الأغنية لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور وأهل الفن، حيث تلقت نجم الدين العديد من رسائل الشكر والدعم بشكل عام ولا سيّما من الجمهور الفلسطيني.

الأغنية من كلمات الشاعرة "دولة العباس"، ألحان الموسيقار "خالد حيدر"، أما الفيديو كليب فهو من إخراج "صفوان مصطفى نعمو". وقدمت نجم الدين شكرها للفنانين: أندريه سكاف، أسعد عيد، غادة بشور، فراس إبراهيم، محسن غازي.



يشار إلى أن سوزان نجم الدين كانت قد زارت غزة المحاصرة عام 2019 في زيارة تضامنية برفقة وفد من نقابة الفنانين السوريين. وقد انتقدها متابعون لدعمها القضية الفلسطينية وخذلانها للقضية السورية وتطلعات الشعب السوري.