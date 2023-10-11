انت الأن تتابع خبر طوفان الأقصى يوقف مهرجان الجونة السينمائي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد انتشار تسريبات صحفية مصرية مساء أمس حول انعقاد اجتماع من أجل بحث إمكانية تأجيل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، أو إلغاء كل الحفلات والفعاليات الاحتفالية في المهرجان تضامنًا مع مشاعر الشعب الفلسطيني في حربه مع إسرائيل.



وبالفعل أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي اليوم تأجيل انطلاق الدورة السادسة منه، وأصدرت بيانا بذلك أعلنت فيه أنه: "في ظل الظروف المقلقة للغاية التي أدت إلى إزهاق أرواح بريئة، اتخذت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قرارًا بتأجيل المهرجان إلى الفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023"

وقامت إدارة المهرجان بالتأكيد على: "إننا نؤمن إيماناً قوياً في قدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات و بالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي الا اننا أرتأينا انه من واجبنا ان نلتزم بأقامة المهرجان بدورته السادسة 2023"



وأوضح البيان: "ونحن نقدر بشدة تفهم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيب بسيادتكم قريبا في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي"

وكان من المقرر انطلاق مهرجان الجونة السنمائي بإقامة حفل الافتتاح يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 6 مساءً.

وتأتي تلك القرارات بإيقاف وتأجيل الأنشطة والفعاليات الفنية تبعا لحالة القلق البالغ التي تسيطر على المنطقة العربية جراء تصاعد العمليات العسكرية الوحشية التي تنفذها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، وتفتك بالمدنيين تقتيلا وتشريدا وتجويعا في حالة عسكرية هستيرية تدعمها الولايات المتحدة بذلك، بعد صدمتهم بانطلاق عمليات طوفان الأقصى، نصرة للمسجد الأقصى الذي يتعرض لحملة صهيونية شرسة عبر سنوات، بإبعاد وتهجير المقدسيين وإعدامهم ميدانيا، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وتدنيسه ومنع رفع الآذان، والاعتداء على المصلين بوحشية.