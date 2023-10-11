انت الان تتابع خبر ريهام حجاج تسرب صورة خاصة من حياة زوجها السابقة وتصدم الجمهور!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - غازلت الفنانة المصرية ريهام حجاج زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك خلال أحدث ظهور لهما، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام.

ريهام حجاج تغازل زوجها محمد حلاوة

شاركت ريهام حجاج عبر إنستغرام رسالة رومانسية لزوجها، حيث نشرت صورة جديدة لها تجمعها بزوجها، وهو ما يُمثل أحدث ظهور لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أرفقت ريهام حجاج الصورة بتعليق قالت خلاله: "حبيب القلب".

جاءت تعليقات المتابعين متمنية للزوجين المزيد من السعادة، فقال أحد التعليقات: "يا رب دائمًا ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم أنتم وأولادكم". وقال تعليق آخر: "أنا بعشق حاجة اسمها ريهام حجاج بجد جميلة وقمر وتمثيلك تحفة".

ريهام حجاج تغازل زوجها محمد حلاوة برسالة رومانسية

يُذكر أن أول ظهور لريهام حجاج بعد إنجابها، كان في شهر أغسطس الماضي، حيث نشر محمد حلاوة، صورة له برفقة زوجته خلال قضائهما إجازة الصيف في إحدى المناطق الساحلية.

أرفق حلاوة الصورة التي شاركها بتعليق قال خلاله: "كل شيء بالنسبة لي". وبدورها، تفاعلت ريهام حجاج مع تعليق محمد حلاوة بتعليق قالت خلاله: "روح قلبي".

كانت ريهام حجاج قد أخفت خبر حملها عن الجميع، وحتى حينما ظهرت في دراما رمضان 2023 كان الدور الذي قدّمته خلال مسلسل "جميلة" هو دور امرأة حامل لذا لم يلاحظ أحد حملها الحقيقي.

وفي 25 يونيو الماضي، فاجئ محمد حلاوة الجمهور بالإعلان عن إنجاب توأم، مهنئا زوجته ريهام حجاج بالسلامة بعد ولادتها لتوأميه يوسف وجميلة، كما دعا لهما بالبركة. يُذكر أن ريهام حجاج كانت قد صرحت في سبتمبر 2021، أنها قد تعرضت للإجهاض بعد أيام من تصريحها بأنها حامل خلال لقاء مع الإعلامية بوسي شلبي.

كانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها ريهام حجاج هو مسلسل "جميلة"، وقد شارك في بطولته كل من سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، وجاء المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج