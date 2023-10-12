انت الان تتابع خبر " كلما شافني فاضية يشيلني للفراش ما بيشبعش"... الفنانة المصرية ميسرة تصدم المتابعين وتكشف تفاصيل علاقتها الحميمة بكل جرأة !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت الفنانة ميسرة بصدق وصراحة: "لم أتزوج حتى الآن بسبب انفصام الشخصية الذي يعاني منه معظم الرجال، فهم يقبلون على أنفسهم ما لا يقبلونه لزوجاتهم. أنا أحب الطبيعية في التصرفات، فإذا كنت ترغب في المزاح معي، فلتفعل ذلك بوجود زوجتك دون أي خوف منها".

وتابعت ميسرة خلال لقائها في برنامج "نص الكلام" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة "النهار": "أنا لا أحب أن يكون الرجل شخصًا مختلفًا أمام زوجته وآخر أمام الآخرين، أنا أحب أن يكون الرجل هو نفسه وأتجنب الرجل الذي يخالف هذه القاعدة".

وأضافت ميسرة: "يمكنني أن أتزوج رجلاً متزوجًا إذا أحببته وتأكدت أن زوجته غير ملتزمة معه. ويجب أن أستأذن من زوجته وأحصل على موافقتها، لأنني لن أتزوج دون أن تكون هناك موافقة منها".

وأشارت ميسرة إلى أن بعض النساء يعانين من مشكلة مماثلة، حيث قالت: "يمكنني أن أتزوج رجلاً متزوجًا عندما أعلم أن زوجته مشغولة في حياتها وغير قادرة على ملء حياته بما يكفيه، أو عندما تكون تفكيرها وحياتها قد وصلت إلى مرحلة الشبع مع الرجل والاكتفاء بأطفالها".وفي حديث سابق، كشفت الفنانة ميسرة أن والدتها غضبت من الأدوار الجريئة التي قامت بها في بداية مشوارها الفني.

وقالت ميسرة خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر: "أثارت غضب واستياء أمي مني، وعبّرت عن ذلك قائلة لي: أنتِ تربيت في بيت متدين، وهل هذا هو الذي ربنا أنعم عليك به؟".

وأضافت ميسرة أنها حاولت أن توضح لوالدتها أن ما يحدث في السينما ليس كما تتصوّره، وأن المشاهد تكون دائماً محاطة بجموعة كبيرة من الحضور، وأن الأمور تتم بشكل مهني ومنظم.