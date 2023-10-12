انت الان تتابع خبر نسرين طافش في المستشفى ووضعها الصحي حرج جداً.. وتسريب معلومات حصرية عن ارتباطها بأبو هشيمة "صادم جدًا"!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت مرض الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش قلقًا بين محبيها ومتابعيها، بعد الكشف عن وضعها الصحي.

في التفاصيل، طمأنت الفنانة نسرين طافش جمهورها على وضعها الصحي بعد تعرضها لوعكة صحية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام).

ونشرت الفنانة صورة وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "حبايبي شكراً لرسائلكم ودعائكم، الحمد لله أنا أحسن اليوم."من جهة أخرى، مع طلاق الممثلة المصرية ياسمين صبري من زوجها أحمد أبو هشيمة، بدأ البحث عن السبب وراء هذا الطلاق الذي حصل، ليتبين أن نسرين طافش تقف خلفه.

في التفاصيل، أعرب الناشط الأردني عمر زوربا عن مدى سعادته الكبيرة بخبر انفصال النجمة المصرية ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كما أعلن مجددًا عن حبه وعشقه للفنانة المصرية.

ونشر زوربا صورة له عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" وأرفقها بتعليق: "يا جماعة لو سمحتوا، أوعوا تفكروني فرحان عشان ياسمين صبري اتطلقت.. أنا طاير من الفرح".

تفاعل الناشط والفنان الأردني "المتيم" بطريقة مختلفة مع خبر طلاق الفنانة ياسمين صبري، حيث قام بنشر عدة صور عبر خاصية الـ "ستوري"، موثقا بحثه عبر "جوجل" عن "صالات أعراس بأسعار مناسبة، وتذاكر سفر إلى مصر بأسعار منافسة"، بالإضافة إلى حرصه على معرفة "كيفية احتواء المطلقة حديثا"، ونشر عمر زوربا ساخرا عبر صفحته: "كيف تقول: لفيتي لفيتي ورجعتيلي بالهجة المصرية؟".

من جانبه، قام عمر زوربا بإعادة نشر صورة الفنانة نسرين طافش التي وثقتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وعلق عليها بتهكم وسخرية متهما إياها بالتسبب في طلاق ياسمين صبري: "بدي أقص إيدي من ذانها إذا هاي ملهاش دخل بطلاق الغاليا".