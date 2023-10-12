انت الان تتابع خبر الراجل الصغير بالسن احسن.. الفنانة الكويتية فاطمة الصفي تصدم النساء وتتحدث دون حياء او خجل عن قدرة الرجل الصغير في السن عن غيره!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استنكرت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي الهجوم على المرأة التي تتزوج من شاب أصغر منها في العمر، مؤكدة أن هناك الكثير من الحالات الناجحة التي شاهدتها بعينيها.

وأكدت فاطمة الصفي أن المرأة بالمجتمعات الشرقية على وجه الخصوص، تمر بأزمة كبيرة إذا فكرت في الارتباط من شخص يصغرها في العمر، لافتة إلى أنها خلال رحلتها الأخيرة شاهدت بعينيها بعض الحالات التي تزوجت فيها المرأة من رجل أصغر منها وكلاهما يعيش حالة من السعادة.

وأشارت فاطمة الصفي إلى أن المرأة العربية إذا فكرت في الاقتران برجل يصغرها فإن "الدنيا تقوم وما تقعد" متسائلة عن السبب والمانع الذي يمنع هذه القصة بصورة ظاهرة تحرم المرأة من العيش بسعادة.

ووثقت فاطمة الصفي إحدى هذه التجارب الناجحة خلال جلوسها في أحد المقاهي في إيطاليا حيث تسافر حالياً، من خلال سردها التجربة قائلة: "قدامي كذا أحد كذا أحد صدق، بس الطاولة اللي جنبي لأن كل ما ألتفت أشوفهم هي أصغر منه والفرق واضح بس الله يهنيهم ويسعدهم وشكثر هما مستأنسين".

وتفاعل النشطاء مع فيديو فاطمة الصفي الذي تم تداوله على عدد من الصفحات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير، ووافقها كثير منهم الرأي بينما اختلف معها آخرون.قد اعتبر البعض أن القول الصادر عن فاطمة الصفي صحيح من جانب واحد، حيث يتمتع كل فرد بحرية في حياته للقيام بما يرغب فيه، ولا أحد سيشاركه في هذه الحياة.

ومع ذلك، تختلف آراء آخرين معها بشكل قاطع، مؤكدين أنه ينبغي أن تكون المرأة أصغر من الرجل لأسباب عدة، من أبرزها القدرة على الحمل والولادة والمظهر العام