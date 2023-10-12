انت الان تتابع خبر بعد شهور من الكتمان..الفنانة المصرية حورية فرغلي تخرج عن صمتها وتعترف..بسبب هذا المغني المشهور اتمنى الموت!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، تفاصيل دفنها في القبر الساعة الثالثة فجراً أثناء تصوير مشهد في أحد أعمالها التمثيلية.

وأكدت حورية فرغلي خلال لقائها مع الفنان والمذيع تامر شلتوت في برنامج "في العمق"، أنها أصرت على تأدية الدور بنفسها، مشيرة إلى أنها لا تخشى الموت، وتعشق المقابر، ودفنت في مقبرة بالعياط.

وأضافت حورية أنها لم تشعر برهبة الموت، بل فوجئت بأن التربة تشبه ثلاجات الموتى.

وتابعت: أول ما حفروا الحفرة وحطوني تحت كان الجو تلج، كأنها تلاجة موتى، أطلع فوق حر موت، لكن مخوفتش ومحستش بحاجة، لأني كنت عارفة إنه تمثيل، أنا مبخافش من الموت، ومستعدة له، نفسي يجي بصراحة، لأن الدنيا بقى دمها تقيل، الناس اتغيرت وأخلاقها اتغيرت، مبقوش يخافوا وبقا فيه عنف، ومفيش أصول.

وأردفت : "غلطتي إني مش محجبة، لكن بصلي وبصوم وبطلع زكاة، وحجيت 7 مرات، لكن معملتش ولا عمرة عشان كان لازم يكون معايا محرم، وبواظب بشكل يومي على قراءة سورة الملك قبل ما أنام، وبدعي ربنا يثبتني عند السؤال".