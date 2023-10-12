انت الأن تتابع خبر زواج ملك قورة.. والدتها الفنانة عبير منير تزيل النقاب عن الحقيقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة عبير منير بالكشف عن حقيقة زواج ابنتها الفنانة الشابة ملك قورة، وهي من الشائعات التي تنتشر ما بين الوقت إلى الوقت الآخر، وهي التي تضمنت على زواجها من أحد الشخصيات الهامة، وهي من أكثر الأشياء التي شغلت بال الكثير من متابعيها مؤخراً.

حقيقة زواج ملك قورة

وتحدثت عبير منير في لقاء لها على أحد القنوات الفضائية قائلة أن ابنتها ملك قورة لم تتزوج كما ينتشر حولها من شائعات، وتحدثت قائلة “كل الناس بتتعرض للشائعات مشاهير وغير مشاهير”، وأما عن وجود أخبار سعيدة حول ابنتها الفنانة ملك قريباً، أجابت برد مختصر ومفيد قائلة “إن شاء الله”.

معلومات عن الفنانة عبير منير

وأما عن الفنانة عبير منير أن عندها 3 أبناء وهم “ملك ومريم قورة وأدهم قورة”، واستمرت ملك تعمل في مجال الفن واشتهرت كثيراً، واكتفت مريم بأن تشارك في فيلم غاوي حب أثناء طفولتها مع الفنانة محمد فؤاد ورمز جلال، وشاركت في فيلم الخميس اللي جاي والتي تشارك في بطولته مع الفنان عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومي كساب وحسام داغر.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن آخر أعمال ملك هو فيلم بعد الشر مع الفنان الكوميدي علي ربيع، وهو الذي تم عرضه في عيد الفطر الفائت، وشاركت كضيفة شرف في الفيلم، وهو كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد ومن إخراج أحمد عبد الوهاب، وبطولة ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين وعدد كبير من الفنانين الآخرين.

وتم عرض مؤخراً لملك فيلم الحب بجميع تفاصيله وهو بطولة كلاً من محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى