انت الان تتابع خبر داليا مبارك تفقد السيطره على نفسها وتطلب من زياد المسفر هذه الطلب الجريء... والأخير يلبي طلبها وينسيها الدنيا.. اتفرج الصدمة بعينك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تفاعلت الفنانة داليا مبارك مع عارض الأزياء زياد المسفر على الأنغام وقامت بالرقص معه في سعادة بالغة .وظهرت مبارك وهي ترقص مع زياد المسفر

والأخير يتفاعل معها في سعادة مرتديا بدله خضراء .يُذكر أن المطربة داليا مبارك، أعلنت في وقتٍ سابق عن انفصالها من زوجها بعد زواج دام 7 سنوات من مدرب الملاكمة الأمريكي الهيم ستاركس بعد قصة حب.



