انت الان تتابع خبر فضيحة الفنانة رنا رئيس تهز الوسط.. مارست مع خطيبها هذا الشيء المعيب علنًا دون حياء، وبعد أيام كانت المفاجأة الصادمة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة رنا رئيس حالة واسعة من الجدل بسبب انفصالها عن خطيبها، ولم تقم بأي تعليق حول انفصالها.

وتعد رنا رئيس من الفنانات الشابات اللواتي قدمن العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة.

وتحرص رنا رئيس على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتفضل رنا رئيس ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين المميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد رنا رئيس في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. كما تفضل رنا رئيس اختيار ألوان الشعر البنية الفاتحة التي تبرز جمالها وتتناسب مع لون بشرتها.