انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تطلب من شاب سعودي وسيم أن يتزوجها ويفعل بها هذا الشيء في الشارع دون ذرة خجل ، والأخير يتفاعل معها ويستجيب لها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت شمس الكويتية جدلاً واسعًا بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تمازح أحد معجبيها وتلتقط معه الصور التذكارية.

وجاءت شمس وهي تمزح مع شاب أثناء التقاط الصور التذكارية معه قائلة :” تسلم يا قلبي تتزوجني؟ ” ، ليضحك الأخير فتضحك معه شمس.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسموا إلى جزئين جزء مؤيد لفعل شمس، لافتًا أنها تمزح، والجزء الآخر وصفها بالجريئة .