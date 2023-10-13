كيف علقت درة على القضية الفلسطينية؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت النجمة درة، عن حزنها الشديد لوضع أهل فلسطين مع الكيان الصهيوني، حيث شاركت جمهورها منشورا من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت قائلة: "دافع عن الإنسانية والعدالة الأمر يتعلق بتقدير حياة الفلسطينين، وتقدير حقوق الإنسان الأساسية وكرامته".



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الآلاف من الجمهور داعمين القضية الفلسطينية.

آخر أعمال النجمة درة الدرامية



ويذكر أن آخر أعمال النجمة درة مسلسل "الأجهر"

والمسلسل من بطولة عمرو سعد، سيد رجب، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبد الجليل، عارفة عبدالرسول، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة كتابة ملوك، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح،وتصدر المسلسل ترند فور عرضه على الشاشة.

تعرف على أحداث مسلسل "الأجهر"

والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو العمل الثالث لدرة مع النجم عمرو سعد، حيث سبق وتعاونت معه من قبل في فيلمي "مولانا" و"حديد"، ونجحت درة في خطف قلوب الجماهير من خلال عملها، وحازت شخصيتها على إعجاب النقاد والجمهور.



آخر أعمال درة السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال درة السينمائية فيلم "جدران" بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد،وهو من تأليف هيثم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة،و حاز الفيلم على إعجاب الجماهير.

