صبا مبارك عن القضية الفلسطينية: "توقفوا عن تجريد الفلسطينين من الإنسانية"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة صبا مبارك، عن حزنها الشديد لوضع أهل فلسطين مع الكيان الصهيوني، حيث شاركت صورة علم فلسطين من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"توقفوا عن تجريد الفلسطينين من الإنسانية".

وفورًا انهالت تعليقات كثيرة من الجمهور داعمين القضية الفلسطينية، ومطالبين بحماية الشعوب العربية من الحرب والدمار، والدعوة إلى السلم والمحبة.



آخر أعمال الفنانة صبا مبارك

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك مسلسل "ليلة السقوط"

والمسلسل بطولة مجموعة من النجوم أبرز هم طارق لطفي، باسم ياخور، صبا مبارك، كندة حنا، ميلاد يوسف، ذو الفقار خضر، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من إخراج ناجي طعمي وتأليف مجدي صابر، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



تفاصيل مسلسل" توبة "

و مسلسل "توبة "من بطولة مجموعة من الفنانين أبرزهم عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، مصطفى أبو سريع، مروة الأزلي، وغيرهم العديد من النجوم، والمسلسل من إخراج أحمد سعد وتأليف أحمد حلبة.



تعرف على أحداث مسلسل "توبة"



تدور أحداثه في إطار درامي حول بعد أن ترك ماضيه المشين وقرر الاستقرار في مدينة جديدة لبدء حياة نظيفة، تنقلب حياة الشاب توبة عندما ينكشف سره مع ظهور شخص من ماضيه واتحاده مع ألد أعدائه.

