انت الان تتابع خبر صورة الدمار في غزة ودعم إسرائيل تجعل المغني جاستن بيبر هدفًا للانتقادات ،، منشور مثير أثار ردود الفعل الشديدة في الرأي العام! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرّض المغني الكندي جاستن بيبر لهجوم واسع بعدما نشر عبر خاصية القصص في إنستغرام منشورًا يشير إلى "الدعاء من أجل إسرائيل"، مرفقًا بصورة من الدمار الذي خلّفه الاحتلال في قطاع غزة.

ولم يحل حذفه للمنشور واستبداله بآخر دون سيل من التعليقات الساخرة والمنتقدة عبر موقع "أكس" (تويتر سابقًا).

جاستن بيبر "انفصال عن الواقع"

وكان جاستن بيبر، على غرار مشاهير آخرين أبدوا دعمهم لإسرائيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر على إنستغرام صورة مرفقة بتعليق يشير إلى "الصلاة من أجل إسرائيل"، لكنها لم تظهر سوى آثار قصف هذه الأخيرة على مبان سكنية في قطاع غزة.

وبعد تسليط الضوء على الصورة التي نشرها، قام بحذفها وترك العبارة نفسها مع رمز تعبيري يعبّر عن "حزنه".

وعلى "أكس"، انتقد مستخدمون للمنصة انفصال المشاهير عن الواقع، وعدم معرفتهم بما يجري وإعادة نشرهم أول ما يقعون عليه.

كما أشار أحدهم إلى الموقف المحرج الذي وقع فيه جاستن بيبر، مذكرًا بموقفه السابق والذي كان قد أشار فيه إلى أنه لن ينحاز إلى أي من الجانبين.

وكتب آخر يشير إلى ما وقع فيه المغني الكندي: "جاستن بيبر يصلّي من أجل إسرائيل، ويعرض صورة لغزة".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1300 فسطيني وإصابة 6000 آخرين.

وفي مقابل من تبنوا الرواية الإسرائيلية خلال التطورات الأخيرة، أعلن مؤثرون من جميع المجالات تضامنهم مع فلسطين وسط العدوان المستمرّ الذي يشنّه الاحتلال على غرار المغنيّة السويدية زارا لارسون، والممثل الأميركي مارك رافالو.