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كندة علوش تنادي بالقضية الفلسطينية وتعلن دعمها الدائم ،، اليكم نص رسالتها الشجاعة التي اثارت الرأي العام!

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الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت النجمة كندة علوش دعمها للقضية الفلسطينية، معقبة على الأحداث الفلسطينية خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث قالت: نحن جيل تربى على أن قضيتنا وألمنا وحلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة، تتالت الآلام والخيبات خصوصاً علينا نحن السوريين ، ولكن فلسطين دائما بالقلب ، واليوم تجدد الجرح، فأقل ما نفعل أن نرفع الصوت ونعلن الدعم الدائم ، غير المشروط، ونساعد كل بما يستطيع، ونحكي القصة للأجيال الجديدة ، من وجهة نظر أصحاب الحق ، كي يعرفوا أن القضية واضحة كوضوح الشمس ، لا لبس فيها ، وأن الفرق بين الضحية والقتلة كالفرق بين النهار والليل" . 

وكان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، أدان اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".

وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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