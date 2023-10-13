وفاة فنان يمني شهير بعد حياة فنية حافلة بالتميز والإبداع

الرياض - محمد الاطلسي - نعت وزارة الثقافة اليمنية، الفنان مفتاح سبيت كندارة، الذي وافاه الاجل، أمس الاربعاء، في مدنية المكلا بمحافظة حضرموت، عن عمر ناهز الـ 77 عاما بعد حياة فنية حافلة بالتميز والابداع والعطاء.

وفي بيان النعي، أشادت وزارةالثقافة ، بمناقب الفقيد وعطائه الفني حيث يعد من الفنانين البارزين في الساحة الفنية الوطنية، ويتقن كل الوان الغناء، العواد، الدان الحضرمي، الشرحي، ويتقن بامتياز اللون الهندي، وتعتبر أغنية "روعوه" أول أغنية غناها في السهرات، وهي من ألحان محمد جمعة خان وكلمات الشاعر الكبير أحمد شوقي.

واشار البيان إلى أن المرحوم عشق الفن منذ نعومة اظافره، وكان دائماً ما يردد اغاني الموسيقار الشهير المرحوم محمد جمعة خان، في جلساته وخلواته إلى أن تدرب على آلة العود، كما غنى لكثير من كبار الشعراء مثل الشاعر الكبير حسين المحضار، والشاعر صالح المفلحي، والشاعر حسين البار، والشاعر سعيد يمين، والشاعر الشيخ عبد الرحمن باعمر، والشاعر المعلم عوض حميدان، والشاعر باجعالة، وكانت أول اغنية قام بتسجيلها لإذاعة عدن عندما شارك مع وفد حضرموت الفني عام 1968 اغنية "منى خاطري" من الحان وكلمات الشاعر الكبير احمد عبود باوزير.

وولد الفنان الراحل كندارة في العام1946، وتربى في المكلا، وعمل في بداية حياته مع والده في مرفأ المكلا وذلك لمواجهة ظروف الحياة الصعبة التي يمر بها مثله مثل اي شاب متحمس لمواجهة الحياة ومساعدة اسرته، بحسب الوزارة.

وفي ختام البيان، تقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وجميع محبيه وأصدقائه وزملائه، سائلة الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون.