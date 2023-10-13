انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تشعل جنون جمهورها بإطلالة جذابة للغاية وتستعرض جمالها وانوثتها ولأول مرة مع ابنتها ليلى روز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بعيد ميلاد طفلتها الثانية ليلى روز الثالث، الذي وافق يوم الثلاثاء 10 أكتوبر، وذلك بحفل صغير عائلي.وكشفت دنيا بطمة عن ملامح طفلتها ليلى روز للمرة الأولى، حيث شاركت عبر حسابها الرسمي في منصة “إنستغرام” صوراً من حفل عيد ميلادها، ظهرت فيها ليلى روز ترتدي ملابس وردية اللون، وتتوسط عائلتها

عبرت دنيا بطمة عن سعادتها بعيد ميلاد ابنتها، قائلة: “أخيراً العام الـ3.. عيد ميلاد سعيد أميرتي الصغيرة ليلى روز.. ماشاء الله”.وفي السياق ذاته، حرصت ليلى أطاسي والدة دنيا بطمة، على الاحتفال بعيد ميلاد حفيدتها ليلى،

إذ شاركت صورة لها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” أخفت فيها ملامحها، وعلقت عليها بالقول:” حبيبتي الأمورة ليلى روز كل عام وانت بالف خير الله يحفظك يارب ويخليكي لأمك”.

كما حرصت ابتسام شقيقة دنيا على الاحتفال بهذه المناسبة، من خلال مشاركة صور الاحتفال عبر حسابها في “إنستغرام” والتعليق عليها بالقول:” حبيبتي الله يحفظك وينجيك.. ماشاء الله”.