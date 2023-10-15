انت الان تتابع خبر كارثة تزلزل قلوب المصريين.. وفاة الفنان محمد رمضان بعد سقوط طائرته وهو بداخلها يهز الوسط!! شاهدوا آخر صورة له بداخلها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضجت السوشيال ميديا بعد أنباء صادم تدعي وفاة محد رمضان إثر سقوط طائرته الخاصة وهو بداخلها وبعد تدقيق أحداث نت بالنبأ تبين تعرض الطائرة لحادث لكنها لم تسقط.

من جهته كشف الفنان محمد رمضان تعرض طائرته الخاصة لحادث، من خلال نشر مقطع فيديو له داخل الطائرة وما حدث بها.وقال محمد رمضان في فيديو الطائرة الخاصة الذي نشره، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام: «الله أكبر عزمها حلو»، وذلك مع أنغام أغنية «خمسة كل خميس».



علق محمد رمضان على حادث طائرته، قائلًا: «الحمدلله جت سليمة»، ولكنه حذف الفيديو بعد دقائق قليلة من نشره.

وفي سياق آخر، كان قد تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج أثناء تعاقدات جديدة مع شركة يابانية، وذلك في جدة.