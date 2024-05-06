9 مايو.. عرض فيلم ”ليه تعيشها لوحدك” عبر منصة شاهد الرقمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 09:31 صباحاً - أعلنت منصة شاهد عن خريطة أفلامها التي سوف تعرض خلال شهر مايو، وقررت منصة شاهد أن تعرض 3 أفلام جديدة وحصرية وهما (الإسكندراني، ليه تعيشها لوحدك، ڤوي ڤوي ڤوي).

سيعرض فيلم "ليه تعيشها لوحدك" عبر منصة شاهد الرقمية وذلك في يوم 9 مايو، وذلك بعد أسابيع من سحبه من دور العرض السينمائية، وتدور أحداث فيلم “ليه تعيشها لوحدك” في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.