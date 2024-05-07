انت الأن تتابع خبر أول تعليق لـ عصام صاصا بعد دهسه شاب بسيارته: شكله مبيفارقش عيني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا، شاب أعلى الطريق الدائري عند نزلة المريوطية مما أسفر عن وفاته في الحال، اهتمام الجمهور وتعاطفه مع الضحية، حيث إنهم يتابعون تطورات القضية باهتمام.

سبب القبض على عصام صاصا

وكان قد دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا شابا بسيارته أعلى الطريق الدائري عن طريق الخطأ، حيث توفى الشاب في الحالي ويدعى أحمد ويبلغ 40 عاما، حيث تم القبض على صاصا على الفور وتم التحقيق معه وتقرر خضوعه لإجراء تحليل مخدرات بمصلحة الطب الشرعي، مع الإفراج عنه بكفالة 30 ألف جنيه واستمرار التحقيقات.

أول تعليق لـ عصام صاصا على حادث الدائري

وعلق صاصا على الواقعة عبر صفحته على الفيسبوك، قائلا: “كل اللي بيحبوني واللي مبيحبونيش واللي شمتانين فيا يركزوا في الكلام ده، طبعا الحمدلله على كل حال وكل اللي يجيبه ربنا خير، بس ليه الناس شايفاني وحش ؟ ربنا اللي يعلم انا الموضوع ده مأثر فيا قد ايه ويارب ما حد يتحط في ربع الموقف اللي انا فيه”.

وأضاف ،”ربنا يرحم الراجل اللي انا شايل ذنبوا وشكله مبيفارقش عيني من ساعة اللي حصل ويصبر اهله، بس في حاجات محدش يعرفها لازم اطلع اوضحها بس انا مش قادر احكي حاجه دلوقتي من التعب اللي انا فيه”.

تعليق عائلة ضحية حادث عصام صاصا