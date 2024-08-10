في واحد من الناس.. هشام ماجد ومعتز التوني وحلقة خاصة واستثنائية من مدينة العلمين الجديدة.. الخميس

القاهرة - محمد ابراهيم - عمرو الليثي يستضيف نجم الكوميديا هشام ماجد والمخرج معتز التوني في اغرب واطرف مواجهة تليفزيونية كوميدية .. الخميس

في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج واحد من آلناس الخميس المقبل وتذاع عبر شاشة قناة الحياة من مدينة العلمين الجديدة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي نجم الكوميديا هشام ماجد والمخرج معتز التوني في اغرب واطرف مواجهة تليفزيونية كوميدية



ويتناول اللقاء الحديث عن التعاون الفني بينهما من خلال فيلم ( اكس مراتى ) ومن بطولة هشام ماجد وامينة خليل ومحمد ممدوح وإخراج معتز التوني.. وهو الفيلم اللى حقق نجاح كبير سواء على مستوى الجمهور أو النقاد، والانسجام والتعاون بينهما في اكثر من عمل فني، كما يتحدثا عن النجمة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح وكواليس العمل.

كما تتناول الحلقة الحديث عن جمال مدينه العلمين، وأن الإعلامي د. عمرو الليثي قد قام بزيارتها لتصوير حلقات اختراق منذ ٢٠ عام عن الحرب العالميه الثانيه وكانت مليئة بالألغام والآن أصبحت مقصد سياحي مهم وتحولت إلى أرض الأحلام الأغاني.

كما يتحدثا عن المصيف وذكرياته لدي ماجد والتوني منذ الطفولة والمواقف الكوميدية به، وعن لقب أبو البنات والحياة الخاصة والزواج لكل منهما.

كما يتحدث النجم هشام ماجد عن الفرق بين هشام الممثل والمؤلف وعشقه لفريق الزمالك، ويتحدث معتز التوني عن أمنيته بتقديم فيلم كوميدي مع النجمة مني زكي

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس الخميس المقبل ٨/١٥ علي شاشة قناة الحياة.