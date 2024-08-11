تعرف علي موعد ومكان عزاء والد الفنان أحمد صلاح حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان أحمد صلاح حسني عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام" عن موعد ومكان عزاء والده، الكابتن الراحل صلاح حسني، نجم النادي الأهلي السابق.

وكتب حسني هلي صفحته الشخصية قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عزاء والدي المرحوم كابتن صلاح حسني غدا الأحد بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة في التجمع الخامس".

وفاة والدة أحمد صلاح حسني

والجدير بالذكر أنه قد أعلن أحد أصدقاء الفنان أحمد صلاح حسني عن وفاة والده من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب: "خالص العزاء لأسرة الكرة المصرية والنادي الأهلي في رحيل الكابتن صلاح حسني نجم الفريق ومدير الكرة السابق والمدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة والد الفنان ولاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أحمد صلاح حسني.. الدوام لله".

آخر أعمال أحمد صلاح حسني

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني الفنية، هو مشاركته في مسلسل "رحيل" بطولة الفنانة ياسمين صبري، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

وشارك في بطولة مسلسل "رحيل" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني وأحمد بدير وأحمد صيام والعديد من النجوم، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.