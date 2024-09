تعرف على تفاصيل فيلم  "Jurassic World: Rebirth"  لـ  سكارليت جوهانسون

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد النجمة العالمية سكارليت جوهانسون لطرح أحدث أعمالها السينمائية الجديدة والتي تحمل اسم

"Jurassic World: Rebirth"

موعد طرح فيلم Jurassic World: Rebirth"

ومن المقرر طرح فيلم Jurassic World: Rebirth شهر يوليو من العام المقبل 2025.

من ناحية أخرى سبق وصرحت سكارليت جوهانسون بأن ابنتها تشعر بالخوق والقلق عليها تجاه فيلمها التى تحضره حول شخصية ناتاشا رومانوف بفيلم مارفل التى تحظى بالكثير من المعجبين حول العالم، لكن ابنتها "روز" ليست واحدة منهم، حيث كشفت الممثلة، التي تلعب دور البطولة مع تشانينج تاتوم، في Fly Me to the Moon، أن طفلتها البالغة من العمر تسع سنوات، خائفة جدًا من مشاهدة أفلام Avengers.