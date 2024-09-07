نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. سارة الشامي تروج لمسلسلها الجديد "ديبو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة سارة الشامي لمسلسلها الجديد ديبو، وذلك بنشر صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “الشامي” على الصورة قائلة:"الموضوع كبير ديبو 13 سبتمبر".

تفاصيل مسلسل ديبو

ومن المقرر عرض مسلسل ديبو، يوم 13 سبتمبر الجاري من المفترض أن يعرض على منصة Yango Play، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج سالي والي.

وكما طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل ديبو، وذلك تمهيدًا لعرضه بداية من يوم 13 سبتمبر الجاري، كما كشف محمد أنور عن البرومو الأول للمسلسل، وحقق نسبة مشاهدة كبيرة.

الأبطال المشاركين في مسلسل ديبو

ويشارك في مسلسل ديبو محمد أنور رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، هالة فاخر، محمد محمود، محمد عبد العظيم، سارة الشامي، أمجد الحجار والطفلة ريما، بالإضافة للعديد من نجوم الشرف، والعمل من من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج سالي والي.

آخر أعمال سارة الشامي

وشارك سارة الشامي في مسلسل الحشاشين، الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2024، من بطولة كريم عبد العزيز، وشارك في العمل كل من: ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، محمد رضوان، أحمد عبدالوهاب، وغيرهم من ضيف الشرف، والعمل من وإخراج بيتر ميمي.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.