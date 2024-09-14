قبل طرحه... تعرف على أبطال وقصة فيلم "عنب"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل أبطال فيلم عنب عمليات الدعاية بعدما تم طرح البرومو الرسمى، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم يوم الأربعاء المقبل 19 سبتمبر.



أبطال فيلم عنب

فيلم عنب بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، ونور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.



أحداث فيلم عنب

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، وتجسد أيتن عامر بطلة العمل شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

آخر أعمال آيتن عامر



والجدير بالذكر آخر أعمال آيتن عامر فيلم "درويلة" وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وموسيقى تصويرية تامر عطا الله الشهير بـ(توسى) وقصة وسيناريو وحوار لـ محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل