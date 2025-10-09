نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة استثنائية في الرياض.. أبطال "هيبتا: المناظرة الأخيرة" يحتفلون بالحب على السجادة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواءٍ من البهجة والتألق الفني، تحوّلت الرياض إلى منصّة تحتفي بالحب والسينما، حيث اجتمع النجوم وصنّاع فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" في ليلةٍ استثنائية امتزجت فيها الأناقة بالمشاعر. أقيم العرض الخاص في ڤوكس سينما – واجهة روشن، بحضور جماهيري وإعلامي واسع، ليشكّل انطلاقة مميزة للفيلم في المملكة ومشهدًا احتفاليًا يليق بمكانتها الثقافية المتنامية.

أبطال "هيبتا: المناظرة الأخيرة" يحتفلون بالحب على السجادة الحمراء

واستقبلت السجادة الحمراء نجوم الفيلم منة شلبي، كريم فهمي، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك وسط تفاعل كبير من الجمهور، في مشهد يعكس شغف الجمهور السعودي بالإنتاجات العربية الراقية وتفاعله مع القصص التي تمسّ المشاعر الإنسانية. وقد عبّر الحاضرون عن حماسهم لمشاهدة العمل الذي يُتوقّع أن يقدّم رؤية مختلفة عن مفهوم الحب في زمن التكنولوجيا.

وخلال الأمسية، عبّر صنّاع الفيلم عن سعادتهم الكبيرة بهذه البداية المميزة من قلب الرياض، مشيرين إلى أن اختيار المملكة لانطلاق العمل يعكس مكانتها المتقدمة كمركز إبداعي سينمائي في المنطقة، ويمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون بين المواهب العربية وصناعة السينما المتنامية في السعودية.

قصة هيبتا: المناظرة الأخيرة

وتدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية معاصرة تضع التكنولوجيا في قلب العلاقات العاطفية، عبر مناظرة تقودها سارة (منة شلبي) تتقاطع فيها أربع حكايات تكشف وجوهًا مختلفة للحب، وبينما يطرح الفيلم تساؤلات حول معنى المشاعر في عصر الذكاء الاصطناعي، يترك للجمهور الإجابة على سؤال واحد: هل يمكن للتكنولوجيا أن تفهم العاطفة، أم أن الرهان سيبقى دائمًا على الحب الحقيقي؟

صناع هيبتا: المناظرة الأخيرة

هيبتا: المناظرة الأخيرة من تأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، ومن إنتاج "ڨوكس ستوديوز"، و"ذا بروديوسرز"، و"فيلم سكوير"، و"إيميرسيف".