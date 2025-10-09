نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة” يحقق أنطلاقة قوية ويتصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



استطاع فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة أن يخطف صدارة الإيرادات منذ أول يوم لعرضه في دور السينما، حيث حصد أمس الأربعاء إيرادات بلغت 3 ملايين و264 ألفًا و256 جنيهًا، ليعلن عن بداية قوية تجذب الأنظار.

أبطال وصُناع فيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة”

الفيلم ينتمي إلى الدراما الرومانسية، ويعيد الجمهور إلى أجواء “هيبتا” لكن برؤية مختلفة ومستقلة، فهو مأخوذ عن رواية محمد صادق، بينما كتب السيناريو والحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وأخرجه هادي الباجوري، ويشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث فيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة”

تدور الأحداث حول رحلة العلاقات الإنسانية والعاطفية وما تحمله من تحولات غير متوقعة، حيث يسلّط العمل الضوء على عمق المشاعر وكيفية تأثيرها في مصائرنا، في مزيج من الرومانسية والدراما التي تلامس وجدان الجمهور.



وفي المؤتمر الصحفي للفيلم، أوضح المخرج هادي الباجوري أن العمل ليس تكملة لفيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة الصادر قبل 8 سنوات، بل هو تجربة قائمة بذاتها بسرد جديد ولغة مختلفة، تعكس نضجًا فنيًا وإنسانيًا يتماشى مع العصر الحالي.