نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناشر محمد طعيمة يكشف آخر أمنيات عمرو دوارة: ودع الحياة بعد أن احتضن 3 كتب توثق تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بين الغيبوبة والرحيل.. محمد طعيمة يكشف قصة آخر طلب للراحل عمرو دوارة





كشف الدكتور محمد إبراهيم طعيمة، مدير دار حابي للنشر والتوزيع، إلى أن الكاتب والناقد المسرحي الكبير الدكتور عمرو دوارة، حرص حتى اللحظات الأخيرة من حياته على متابعة كافة التفاصيل الخاصة بكتبه الثلاثة التي تحكي وترصد مسيرته كمؤلف ومخرج وناقد ومؤرخ مسرحي، موضحًا أنه استلم النسخ الأولى من الكتب الثلاثة قبيل وفاته بساعات قليلة.



وقال طعيمة: اتفقنا في دار حابي للنشر والتوزيع مع الكاتب الكبير الدكتور عمرو دوارة على إنتاج ثلاثة كتب ترصد تاريخه وأعماله المسرحية سواء كمؤلف أو كمخرج أو كناقد، وبدأنا الأعمال الثلاثة في ، 2024، وكان الدكتور دوارة حريص على متابعة كل تفاصيل الكتب، لدرجة وقوفه على أدق التفاصيل خاصة فيما يتعلق بالتواريخ والأرقام والإحصائيات والجداول التي تتضمنها الكتب الثلاثة.



وأشار إلى أنه تلقى اتصال تليفوني من الدكتورعمرو دوارة في مطلع أكتوبر الجاري، يطلب منه سرعة إنجاز الكتب لأنه يشعر بدنو أجله ويريد أن يراهم ويفرح بهم وبنشرهم لأنهم التوثيق الوحيد لتاريخه الفني الطويل، قبل أن يتلقى اتصال آخر بعدها بيومين من شقيقه المهندس هشام دواره يخبره بتدهور الحالة الصحية للدكتورعمرو، وأنه تم حجزه بقسم الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المنيل، وأن طلبه الأخير قبل الدخول في الغيبوبة هو سرعة إنجاز الكتب الثلاثة.



وأوضح الدكتور محمد طعيمة، إلى أنه أسرع في إنجاز الكتب الثلاثة والانتهاء من التفاصيل الصغيرة الخاصة بالطباعة ورقم الإيداع والترقيم الدولي، ليفاجئ باتصال آخر من المهندس هشام دواره يخبره أن شقيقه الدكتور عمرو أفاق من الغيبوبة ولم يسأل سوى عن الكتب قبل أن يدخل في الغيبوبة مرة ثانية، ليكون حافزًا للجميع لسرعة إنهاء الكتب التي وصلت للدكتور عمرو في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، ليراها الدكتور عمرو ويخبر شقيقه بفرحته بالكتب التي ترصد وتوثق تاريخه المسرحي، لتفارق روحه الحياة في اليوم التالي مباشرة.



ثلاثة كتب توثق مسيرة د. عمرو دوارة وتكشف أثره في المسرح المصري

والكتاب الأول يحمل عنوان "صورة المسرح المصري من فؤاد دواره إلى د. عمرو دوارة" وقام بإعداده الكاتب والناقد المغربي الدكتور عبدالرحمن بن زيدان، وقام بتصميم الغلاف الفنانة أسماء جبر، والكتاب الثاني يحمل عنوان "د. عمرو دوارة.. المفكر وصانع الفرجة المسرحية"، وقام بإعداده الكاتبة والناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، وقام بتصميم الغلاف الفنان محمد الكومي، أما الكتاب الثالث فيحمل عنوان "المبدع المتميز د. عمرو دوارة.. حارس ذاكرة المسرح المصري"، وقام بإعداده الكاتب والفنان بالمسرح القومي أحمد محمد الشريف، وقام بتصميم الغلاف الفنان عمرو محمد.



ونعى الدكتور محمد إبراهيم طعيمة، مدير دار حابي للنشر والتوزيع، الكاتب والناقد المسرحي الكبير الدكتور عمرو دوارة، الذي ترك خلفه إرثًا كبيرا من الكتب والمسرحيات التي قدمها، والمهرجانات التي أقامها، مؤكدًا أن الكتب الثلاثة سيتم طرحها في المكتبات والمعارض خلال الفترة القادمة.



وكانت أسرة الكاتب والناقد والمخرج والمؤرخ المسرحي الكبير الدكتور عمرو دوارة، قد أعلنت عن وفاته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس 9 أكتوبر، موضحة أن مراسم الدفن ستكون في مسقط رأسه بمدينة الإسكندرية.