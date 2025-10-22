نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تاجر السعادة".. دويتو ناري يجمع محمود الليثي وطارق الشيخ في أغنية تمطر بهجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد المطربان الشعبيان محمود الليثي وطارق الشيخ لإطلاق عمل غنائي جديد بعنوان "تاجر السعادة"، في أول تعاون يجمع بينهما، حيث ينتظر جمهورهما الأغنية بشغف كبير لما تحمله من طاقة فرح وأجواء احتفالية تناسب طبيعة صوتيهما المميزين.

الأغنية تأتي بمزيج من الكلمات الشعبية والموسيقى الإيقاعية المبهجة، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة مصحوبة بفيديو كليب تم تصويره خصيصًا ليعكس روح البهجة التي تحملها كلمات العمل، ويُظهر الثنائي في حالة من التفاعل والانسجام الفني.

ويُعتبر هذا التعاون خطوة جديدة في مشوار محمود الليثي الذي يعيش حالة من النشاط الفني، إذ يجهز لأعمال جديدة من بينها فيلم "عروس أبو السيد"، إلى جانب دويتو مرتقب مع المطرب السوري الشامي.

أما طارق الشيخ، فيعود بهذه الأغنية إلى الأجواء الشعبية الأصيلة التي تميز بها منذ بداياته، مؤكدًا من خلالها أن الأغنية الشعبية ما زالت قادرة على المنافسة بقوة في ساحة الغناء المصري.

بأصوات تحمل البهجة وملامح تعكس روح الشارع المصري، يأتي "تاجر السعادة" ليكون جرعة فرح جديدة تضاف إلى رصيد الأغنية الشعبية المعاصرة، وليؤكد أن الغناء من القلب لا يفقد بريقه أبدًا.