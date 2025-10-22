نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايلور سويفت وترافيس كيلسي يفاجئان الجمهور بخطة زفاف هادئة بعيدًا عن أضواء الشهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في خطوة غير متوقعة من الثنائي الأكثر شهرة في العالم، تخطط نجمة البوب تايلور سويفت وخطيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي لإقامة حفل زفاف بسيط وهادئ، رغم التوقعات بأن يكون الحدث الأضخم في عام 2026.

فبعد عامين من قصة حب شغلت وسائل الإعلام العالمية، قرر الثنائي أن يكون زفافهما محاطًا بالخصوصية، يقتصر على العائلة وعدد محدود من الأصدقاء المقربين، بعيدًا عن الأجواء الصاخبة والأضواء التي اعتاد الجمهور رؤيتهما فيها.

وتشير المعلومات إلى أن الحفل المنتظر سيقام خلال صيف 2026 داخل قصر تايلور المطل على البحر في ولاية رود آيلاند، وهو أحد أكثر الأماكن المحببة لقلب النجمة الحائزة على عشرات الجوائز الموسيقية.

يأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من الخطوبة الرومانسية التي أقامها كيلسي في حديقة منزله بولاية كانساس، حين قدم لتايلور خاتمًا ماسيًا ضخمًا تجاوزت قيمته المليون دولار، وسط أجواء غمرتها البساطة والعاطفة.

ورغم التكتم الشديد على تفاصيل الزفاف، إلا أن تايلور وترافيس ظهرا مؤخرًا في حالة من السعادة خلال احتفالهما بفوز فريق كانساس سيتي تشيفز على لاس فيجاس رايدرز، حيث التُقطت لهما صور أثناء تناول العشاء مع الأصدقاء في أجواء مفعمة بالحب والمرح.

يبدو أن تايلور سويفت، التي اعتادت على الظهور في حفلات ضخمة وجولات أسطورية، اختارت هذه المرة أن تكتب فصلًا جديدًا في حياتها بأسلوب أكثر هدوءًا وصدقًا، بعيدًا عن عدسات الكاميرات، لتثبت أن الحب الحقيقي لا يحتاج إلى ضجيج ليُرى.