نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجم التركي كان أورجانجي أوغلو يخطف الأضواء في العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في يومه السادس حضورًا لافتًا ومميزًا، بعد أن فاجأ النجم التركي كان أورجانجي أوغلو الجمهور والمصورين بظهوره في العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل"، أحدث أعمال المخرج كريم الشناوي.

وحظي النجم التركي، المعروف بشعبيته الواسعة في العالم العربي من خلال مسلسلاته الناجحة، باستقبال حافل من الحضور وعدسات المصورين، الذين حرصوا على توثيق لحظة وصوله إلى الفعالية ولفت الأنظار بإطلالته الأنيقة وتفاعله الودي مع النجوم والجمهور.

كما حضر العرض الخاص عدد كبير من أبطال العمل، من بينهم أشرف عبد الباقي، ناهد السباعي، محمد شاهين، وانتصار، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالحماس والترقب قبل عرض الفيلم للمرة الأولى.

وتدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" حول عائلة مصرية تُدعى “أبو الفضل”، تنهار حياتها بعد وفاة الأب، فيجد الابن الأكبر نفسه مضطرًا لتحمل مسؤوليات الأسرة، بينما تتعقد الأمور بعودة شقيقه من القاهرة وظهور رجل غامض يطالب العائلة بديون ضخمة، لتبدأ سلسلة من المفاجآت التي تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

ويُعد حضور كان أورجانجي أوغلو في العرض الخاص للفيلم بمثابة جسر جديد للتعاون بين السينما المصرية والتركية، خاصة بعد نجاح أعماله الأخيرة مثل فيلم “In Good Hands” الذي عُرض على منصة نتفليكس وحقق صدى واسعًا بين الجمهور.