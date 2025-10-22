نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "أسد" لـ محمد رمضان يشعل منصات التواصل الاجتماعي.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف محمد رمضان عن البرومو التشويقي للفيلم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق "رمضان" على برومو الفيلم،قائلًا:" الإعلان الرسمي الأول لفيلم أسد".

أبطال وصناع فيلم "أسد"



فيلم أسد من بطولة الفنانين: محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، ركين سعد، كامل الباشا، محمود السراج، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، وآخرون، العمل من تأليف محمد دياب، شيرين دياب، خالد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

أحداث فيلم "أسد"

تدور أحداث فيلم "أسد" حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.