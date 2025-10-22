نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حاتم صلاح يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان حاتم صلاح تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألف عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف استعداده لدخول القفص الذهبي، في حفل زفاف ضخم من المنتظر أن يشهد حضور نخبة من أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه، وسط أجواء احتفالية مميزة.



ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس المقبل، حيث سيحييه عدد من أشهر نجوم الغناء في مصر، ليكون الحدث واحدًا من أبرز مناسبات الموسم الفني.

أحدث أعمال حاتم صلاح

ويواصل حاتم صلاح في الوقت الحالي عرض مسلسله الجديد "ابن النادي"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد فهمي، سيد رجب، آية سماحة، محمد لطفي، ورشدي الشامي، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد.



تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب يرث ناديًا رياضيًا شعبيًا، ليجد نفسه فجأة أمام مسؤوليات كبيرة ومواقف طريفة تجمع بين الواقع والمنافسة والصراعات الخفية داخل الأندية الشعبية.



وكان حاتم صلاح قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "إخواتي" مع النجمة نيللي كريم وروبي وكندة علوش، من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، حيث لاقى العمل نجاحًا واسعًا.