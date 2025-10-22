نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيهان الشماشرجي: "عمري في حياتي ماكان "التمثيل" حلم ولا فكرت فيه.. بقيت ممثلة بالصدفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي أنها لم تكن ترغب في مهنة التمثيل، ولم يكن يومًا أحد أحلامها أن تمتهن هذه المهنة، قائلة: "كنت بعمل في مجال المجوهرات، ودي كانت شغلتي لمدة 15 سنة، وهي مهنة ليست سهلة، فضلت أتعلم فترة طويلة، وتعلمت كثيرًا لتعلّم تكنيك صناعة المجوهرات، كان عندي ورشة، وكنت أنا اللي بقوم بالصناعة وصهر المجوهرات بنفسي، وكنت بقوم بتشكيل المجوهرات أثناء عملية الصهر تحت النار، وبالصدفة بقيت ممثلة".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "عملت أوديشن من باب التغيير علشان أنبسط، وفجأة بقيت ممثلة".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل توقفتي عن مهنتك الرئيسية بعد دخولك عالم التمثيل؟أجابت: "مش عاوزة أقول توقفت، لكن عاملة توقف مؤقت علشان أركز في التمثيل، ولكن هرجع تاني لصناعة المجوهرات وللتدريس".



وسألتها الحديدي: عرفناكي في أدوار صغيرة في مسلسلات حتى وصلنا لدورك في (إخواتي).. هل أنتي ماشية بالراحة؟فقالت: "في حياتي عامةً أنا شخص مستعجل جدًا على كل حاجة، لكن في مهنة التمثيل مش هينفع أستعجل، بحب أنقي، وماينفعش أعمل أي حاجة".



وعن دورها في مسلسل "إخواتي" قالت: "مش عاوزة أعمل علامة، عاوزة أنبسط، عندي هدف أعمل شغل كويس وأتطور كفنانة وممثلة، لكن مش هدفي أسيب علامة معينة، الأهم إني أستمتع".



وعن أكثر الأدوار التي جعلتها سعيدة، علقت: "دوري في (إخواتي) خلاني مبسوطة أوي، لأنه مليء بالمشاعر: رقص، فرحة، غِلّ، كره، وضعف، فيه تطور كبير في الشخصية، بالإضافة لوجود نجمات ومخرج كبير، التجربة علمتني كتير".