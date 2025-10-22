نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنان العرب محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات: "ونكيد العوازل بقى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موقف عفوي جمع فنان العرب محمد عبده بالمايسترو هاني فرحات قبل بروفات حفلهما المرتقب بالكويت المقرر له غدًا الخميس.



تبادل محمد عبده وهاني فرحات تقبيل اليد في صورة تكشف عمق العلاقة الروحية والإنسانية التي تربطهما ليعلق محمد عبده علي الموقف الأبوي: “ونكيد العوازل بقى”، ويرد هاني فرحات" طبعًا.. طبعًا.. أبي العظيم محمد عبده".

أكد المايسترو هاني فرحات أن العلاقة التي تربطه بفنان العرب هي علاقة أبوة وقال: 'لا أبالغ إذا قلت ان علاقتنا تجاوزت حدود الفن فهو يعتبرني بمثابة إبنا له وأنا أيضا لا أناديه إلا بــ" ياأبي" لأنه فعلا كذلك".



وشدد على أن فنان العرب كثيرًا ماصرح وقال: "هاني ده إبني" في إشارة إلى عمق العلاقة بينهما.



وذكر "فرحات " أن تبادلهما تقبيل اليد لا يتجاوز كونه تعبيرا صادقا عن المحبة والاحترام بينه وبين فنان العرب محمد عبده مشيرا إلي أن علاقتهما قائمة على الصداقة الفنية والتقدير الإنساني الذي لا يمكن اختزاله في موقف عفوي.



وأضاف: أن مشاعره تجاه محمد عبده نابعة من تقدير فني وإنساني خالص وأن فنان العرب يحمل له نفس المشاعر والتقدير.



ولفت إلى أنه عقب حفل روائع الأوركسترا الذي أقيم خلال شهر سبتمبر الماضي داخل قصر فرساي وقاد خلاله أوركسترا الأوبرا الملكية والأوركسترا السعودي تلقي ألاف الرسائل لتهنئته علي نجاح الحفل لكن كانت أهمهما بالنسبة له رسالة فنان العرب



وتابع: أن فنان العرب محمد عبده قال في رسالته المؤثرة: فرحتي اليوم بهاني فرحات وما فعله مع الأوركسترا لا توصف لقد صنع تاريخًا ومجدًا فنيًا شكرا ابني المايسترو الكبير هاني فرحات على علمك وتفانيك وضميرك تجاه ولاد بلدك.

وأوضح أن علاقته بفنان العرب ليست مجرد علاقة مطرب ومايسترو بل هي علاقة أب وإبنه