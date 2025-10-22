اليوم.. عرض فيلم "السادة الأفاضل" بجميع دور العرض السينمائية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل صناع وأبطال فيلم "السادة الأفاضل" اليوم الأربعاء بطرح العمل في السينمات المصرية، بعد عرضه الخاص ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي شهد حضورًا لامعًا لأبطال الفيلم ونجوم الفن، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في عدد كبير من دور العرض اليوم 22 أكتوبر في مصر، على أن يتم طرحه في دول الخليج يوم 30 أكتوبر الجاري.

قصة الفيلم



تدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبوالفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه، ويتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

أبطال الفيلم



يشارك في فيلم "السادة الأفاضل" نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، انتصار، على صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر. الفيلم من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.