نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي: أولادي أغلي حاجه في حياتي وأتمني أن يذكروني بالخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رسالة مليئة بالمشاعر الصادقة لأولاده، مؤكدًا أن الأبناء هم أثمن ما يملكه الإنسان، وأنه يتمنى أن يُذكرونه دائمًا بالخير بعد رحيله.

تصريحات عمرو الليثي

وفي فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عمرو الليثي: "أولادي أغلى حاجة في حياتي، وأتمنى أن يذكروني بالخير، وأن يعلموا أن حياتي كانت من أجلهم".

كما وجه رسالة لنجله، معلقًا: "ابني بالنسبة لي روحي وقلبي.. ودائمًا بدعي ربنا إني أكون أديت أمانتي كأب على أكمل وجه.. حاولت أكون صاحب قبل ما أكون أب، ومسؤول قبل ما أكون موجه، وسند قبل أي حاجة تانية".

واختتم الإعلامي عمرو الليثي رسالته بالتأكيد على أهمية التربية السليمة وغرس القيم والأخلاق في الأبناء، مؤكدًا أن التأثير الإيجابي في حياتهم هو الإرث الحقيقي الذي يبقى بعد رحيله، وليس المال أو المناصب.



وأضاف: "أنا ما ربيتكوش إلا من طيب، وما أكلناش إلا من طيب، وكل قرش وراه تعب وسهر ومجهود.. وربنا كان كريم ولطيف بينا.. نفسي لما أغيب تدعوا لي، وتحسوا إن حياتي ما راحتش هدر، وإن اللي زرعته جواكوا هو أكبر ميراث ممكن أسيبه ورايا".