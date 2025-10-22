نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج العالمي مايكل إدواردز يهنئ صناع فيلم "نصيب" بانطلاق تصويره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المخرج والمنتج العالمي مايكل إدواردز، صاحب شركة (MPE Films) ومخرج أفلام (Black Panther WW2) و(Murder 10) وأعمال أخرى حاصلة على جوائز عالمية، وجه تهنئته لصناع فيلم "نصيب" من إنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني (كامل أبو علي وعصام العرجاني)، بمناسبة انطلاق تصوير العمل في مدينة الغردقة.

تصريحات مايكل إدواردز

وقال مايكل إدواردز بالفيديو الذي وجهه لصناع العمل: "اليوم أود أن أقدم تهنئتي إلى شركة الباتروس فيلم، والأستاذ كامل أبو علي وعصام العرجاني ومحسن البغدادي ومحمود الشيخ ووليد يزبك ومحمد سنجر والنجمة الجميلة ياسمين صبري ومعتصم النهار وخالد سرحان ورحمة أحمد، وأحمد خالد أمين وأحمد عبد الفتاح، وأتمنى للجميع كل التوفيق ومبروك للجميع".

أبطال فيلم “نصيب”

فيلم "نصيب" بطولة النجوم ياسمين صبري ومعتصم النهار وخالد سرحان ورحمة أحمد، وتحت إشراف عام محسن البغدادي مدير عام الباتروس، وتنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومدير عام محمد سنجر، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.